Жители Челябинска снова могут уехать к Черному морю

Отмечается, что рейсы были приостановлены в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С 30 июня восстанавливается сообщение между Челябинском и Сочи, с 5 июля можно уехать в Анапу. В поездах будут выполняться все требования Роспотребнадзора для сохранения безопасности пассажиров.

До поездки все вагоны дезинфицируется, во время поездки проводится обработка четыре раза в день. В составах воздух обеззараживается ультрафиолетовыми лампами.