23 июня 2020, 18:42
Жители Челябинска снова могут уехать к Черному морю
В Челябинске возобновили рейсы в Сочи и Анапу. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
Отмечается, что рейсы были приостановлены в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции.
С 30 июня восстанавливается сообщение между Челябинском и Сочи, с 5 июля можно уехать в Анапу. В поездах будут выполняться все требования Роспотребнадзора для сохранения безопасности пассажиров.
До поездки все вагоны дезинфицируется, во время поездки проводится обработка четыре раза в день. В составах воздух обеззараживается ультрафиолетовыми лампами.