Житель Сочи рассказал, на чем можно сэкономить во время туристической поездки

Житель Сочи рассказал, как сэкономить во время поездки на юг, когда цены начинают ползти вверх. Об этом он сообщило ИА Nation News.

Мужчина напомнил, что в части районов Сочи жилье можно снять в пределах 1500 рублей посуточно. Он рассказал о бюджетных гостиницах на улицах Чкалова и Просвещения. По словам мужчины, торговаться нужно обязательно. Житель Сочи уверил, что можно договориться до цены в 1100 рублей за сутки проживания. Особенно это актуально, если срок заезда недолгий.

Сочинец также рекомендует узнавать о лучших питейных заведениях у арендодателей, а не покупать продукты и вино у незнакомых людей.

Также местный житель просит не пользоваться услугами таксистов, а осваивать общественный транспорт. Это, по его мнению, позволит еще больше включиться в путешествие.