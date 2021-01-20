Житель Петербурга напал на врача в детской поликлинике

Петербуржца задержали и открыли в отношении него уголовное дело о хулиганстве после нападения на педиатра в детской поликлинике. Мужчина распылил врачу в лицо баллончик с перцовым газом.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и Ленинградской области, случай произошел в поликлинике на Караваевской улице 18 января. Между 33-летним посетителем и 58-летней женщиной-педиатром возник конфликт. В чем он состоял, не уточняется.

ТАСС выяснил, что в какой-то момент петербуржец напал на врача. Он ударил женщину и распылил в лицо баллончик с газом. Медику потребовалась госпитализация. У нее диагностировали травмы головы и ожог глаза.

Буйного мужчину задержали. В его отношении открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Дело для расследования передали ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.