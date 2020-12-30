Железнодорожные круизы по России планируют возобновить в 2021 году

Отмечается, что во времена СССР среди граждан были популярны круизы по железной дороге. Люди проводили ночь в поезде, а днем ходили по экскурсиям. Первый заместитель генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» Валерий Веремеев заявил, что в настоящее время у такого вида досуга есть большой потенциал.

Он заметил, что специализированная инфраструктура и базы для стоянки поездов, подключенных к воде, создавались для этого продукта. В данный момент для такого вида туризма нужна модернизация нормативно-правовой базы. Также важно урегулировать статус туриста, путешествующего на поезде.