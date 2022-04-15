Железнодорожное сообщение возобновится между Россией и Монголией

Поезда между Россией и Монголией начнут ходить с 29 апреля. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в регионах. Поезда будут ходить по маршруту Иркутск — Улан-Батор.

Для въезда в Монголию пассажиры будут обязаны заполнять «Медицинскую декларацию» и соблюдать масочный режим. Также по прибытию в страну им будут измерять температуру.