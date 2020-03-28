Ждите две недели или отправьте курьера. «Аэрофлот» отказался привозить россиянам забытый в ОАЭ багаж

27 марта самолет «Аэрофлота» вернул российских туристов домой из Арабских Эмиратов. Людей доставили в страну в целости и сохранности, но их багаж потеряли. Путешественникам, которые отправились на двухнедельный карантин, пообещали привезти чемоданы домой на следующий день. Но свое слово авиаперевозчик не сдержал.

Одна из пассажирок этого рейса, Нина, рассказала «360», что с ней связалась девушка. Она не назвала свою должность, просто сказала, что является сотрудницей «Аэрофлота».

«Вчера по прилете мы не обнаружили свои чемоданы. „Аэрофлот“ пообещал привезти их нам на дом сегодня. В итоге позвонила девушка, представилась, что она из компании „Аэрофлот“, и сказала, что доставка багажа отменяется, приехать надо самим», — рассказала она.

Нина удивилась такому предложению — все туристы, которые вернулись в Россию этим рейсом, сейчас находятся на двухнедельном карантине и не могут выходить на улицу и встречаться с другими людьми.Однако сотрудница авиаперевозчика нашла ответ на этот вопрос.

На вопрос «А как же карантин?» она ответила просто: «Можете курьера прислать, только отдайте ему свой паспорт и напишите доверенность на него. Либо сами приезжайте через две недели». Но я подозреваю, что нужно будет заплатить за хранение багажа в это время Нина.

Рейс авиакомпании привез россиян домой 27 марта. О пропаже багажа они узнали в аэропорту. Представители «Аэрофлота» заверили, что их чемоданы доставят в Россию вечером того же дня следующим рейсом компании. Однако просто так его пассажирам не отдадут: сперва нужно отстоять несколько очередей и заполнить три разных бланка, чтобы чемодан не потерялся и нашел своего владельца.