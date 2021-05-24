Зеленский оценил площадь украденных земель Украины в два Крыма

Действующий более 20 лет на Украине мораторий на продажу сельскохозяйственных земель привел к тому, страна потеряла около пяти миллионов гектаров. Все эти участки незаконно присвоили политики и предприниматели. Как сообщило агентство УНИАН, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о земле, которая находилась на балансе государства.

«По предварительным подсчетам некоторыми политиками и бизнесменами за время существования моратория было присвоено около пяти миллионов государственных земель Украины», — заявил Зеленский.

Он отметил, что общая площадь украденных участков равна территориям двух крымских полуостровов. Зеленский пообещал, что сделает все, чтобы вернуть и земельные участки и Крым.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения начали отменять осенью 2019 года. Продажа участков начнется с 1 июля 2021 года через электронные аукционы. Это предложение горячо поддержали представители украинского агробизнеса. Против выступили жители сел и деревень, которые заявили, что земля достанется олигархам и иностранцам.

Сам законопроект планируется реализовать в два этапа. Сначала земельные участки смогут покупать только физические лица с украинским гражданством. Площадь земли ограничиться размером в 100 гектаров. С 1 января 2024 года площадь земли увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать ее смогут зарегистрированные компании.

Россия готова обсудить с Украиной вопрос Крыма, но только в той части, если речь идет о приграничном сотрудничестве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не планирует вести переговоры о принадлежности полуострова. Этот вопрос окончательно закрыт.