Путешествия 14 августа 2023, 20:07 Застрявших в Турции россиян вывезут резервным самолетом Компания Red Wings направит в Турцию дополнительный рейс для вывоза россиян Викимедиа

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Застрявших на сутки в аэропорту Антальи туристов из России вывезут дополнительными бортами авиакомпаний «Икар» и Red Wings. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что самолет перевозчика «Икар» уже вылетел из Екатеринбурга в Турцию, где после прилета заберет часть застрявших в Анталье российских туристов после проведения процедур для обратного полета.

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В ближайшее время компания Red Wings направит из аэропорта Жуковского еще одно воздушное судно.

Уральские туристы провели в аэропорту Антальи более суток после отмены своего рейса от перевозчика Red Wings. Как пояснили в Росавиации, причиной стали технические неисправности двух самолетов авиакомпании. Ведомство потребовало от перевозчика принять все меры для возвращения россиян домой.

Из-за срыва рейса по маршруту Анталья — Екатеринбург, в уральском аэропорту Кольцово также скопились очереди из отъезжающих на отдых. Регистрацию открыли только после вмешательства транспортной прокуратуры.