Застрявшие в Египте российские туристы вылетели из Шарм-эль-Шейха в Москву

Самолет авиакомпании Red Wings после подтверждения исправности воздушного судна вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву. Об этом сообщили «360» в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс Шарм-эль-Шейх — Москва задержали по техническим причинам. Всех пассажиров расселили по гостиницам, услуги в которых оказываются по системе all inclusive. Позднее стало известно, что самолет отправится в российскую столицу.

«Авиационные власти дали разрешение на вылет. Самолет отправился в Москву в 21:05 по московскому времени. Время в полете составит около шести часов», — пояснили в Red Wings.

Ранее российский турист Сергей Охотников показал, в каком номере ему довелось отдыхать из-за отмененного рейса. По его словам, это было грязное пыльное помещение со старыми кроватями.

Мужчине пришлось уговаривать ребенка переночевать в номере, поскольку альтернативы не было. Он остался очень недоволен предоставленной едой и оказанным сервисом.