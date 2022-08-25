facebook_pixel
    25 августа 2022, 22:30

    Застрявшие в Египте российские туристы вылетели из Шарм-эль-Шейха в Москву

    Задержанный в Шарм-эль-Шейхе рейс авиакомпании Red Wings вылетел в Москву

    Мария Бокарева, Юлия Шелковенко

    Самолет авиакомпании Red Wings после подтверждения исправности воздушного судна вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву. Об этом сообщили «360» в пресс-службе авиаперевозчика.

    Рейс Шарм-эль-Шейх — Москва задержали по техническим причинам. Всех пассажиров расселили по гостиницам, услуги в которых оказываются по системе all inclusive. Позднее стало известно, что самолет отправится в российскую столицу.

    «Авиационные власти дали разрешение на вылет. Самолет отправился в Москву в 21:05 по московскому времени. Время в полете составит около шести часов», — пояснили в Red Wings.

    Ранее российский турист Сергей Охотников показал, в каком номере ему довелось отдыхать из-за отмененного рейса. По его словам, это было грязное пыльное помещение со старыми кроватями.

    Мужчине пришлось уговаривать ребенка переночевать в номере, поскольку альтернативы не было. Он остался очень недоволен предоставленной едой и оказанным сервисом.