Застрявшие на Кубе россияне повторно сдали положительные тесты на ковид

Коронавирус подтвердился у трети изолированных на Кубе российских туристов. Все они прошли повторное ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

Она отметила, что после повторной сдачи анализа коронавирус положительный результат пришел для 52 человек.

«Это очень большое число», — заявила генеральный консул.

Мгеладзе отметила, что дипломаты добились того, чтобы россияне оставались в своих гостиницах на самоизоляции. В платном обсерваторе на курорте Варадеро остаются 18 человек.

Около 150 российских туристов власти Кубы отправили в изоляцию после того, как они сдали положительные тесты на коронавирус в аэропорту. По данным консульства, речь идет о пассажирах трех рейсов, которые прибыли на остров с 30 июня по 2 июля.

Положительный анализ оказался у 133 человек, включая членов экипажа. После повторного тестирования коронавирус подтвердился у 33 проверенных. Более 100 человек заперли в гостиничных номерах, запретив покидать помещение.

Сами туристы заявили, что никаких симптомов инфекции у них нет. Большая часть приехавших подчеркнули, что прилетела на Кубу после вакцинации, с подтвержденными антителами и положительным тестом ПЦР, который сдали в Москве. Они обвинили кубинские лаборатории в подтасовке результатов. Власти острова пока никак не прокомментировали ситуацию.