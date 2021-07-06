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    06 июля 2021, 00:11

    Застрявшие на Кубе россияне повторно сдали положительные тесты на ковид

    Анатолий Минкин

    Коронавирус подтвердился у трети изолированных на Кубе российских туристов. Все они прошли повторное ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

    Застрявшие на Кубе россияне повторно сдали положительные тесты на ковид

    Она отметила, что после повторной сдачи анализа коронавирус положительный результат пришел для 52 человек.

    «Это очень большое число», — заявила генеральный консул.

    Мгеладзе отметила, что дипломаты добились того, чтобы россияне оставались в своих гостиницах на самоизоляции. В платном обсерваторе на курорте Варадеро остаются 18 человек.

    Около 150 российских туристов власти Кубы отправили в изоляцию после того, как они сдали положительные тесты на коронавирус в аэропорту. По данным консульства, речь идет о пассажирах трех рейсов, которые прибыли на остров с 30 июня по 2 июля.

    Положительный анализ оказался у 133 человек, включая членов экипажа. После повторного тестирования коронавирус подтвердился у 33 проверенных. Более 100 человек заперли в гостиничных номерах, запретив покидать помещение.

    Сами туристы заявили, что никаких симптомов инфекции у них нет. Большая часть приехавших подчеркнули, что прилетела на Кубу после вакцинации, с подтвержденными антителами и положительным тестом ПЦР, который сдали в Москве. Они обвинили кубинские лаборатории в подтасовке результатов. Власти острова пока никак не прокомментировали ситуацию.