Россияне лишились возможности поехать в зарубежный морской круиз

Вследствие масштабных ограничений на фоне пандемии коронавируса россияне лишатся большинства круизных направлений. Сейчас им доступно примерно 15% докризисного объема туристических предложений. В целом выездной рынок упал на 50%. Круизы внутри страны не смогут восполнить пробел, так как у них слишком скудная сеть маршрутов и высокие цены.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Круиз онлайн». Возможно, к 2022 году предложение морских круизов по Карибским и Греческим островам, а также Персидскому заливу может увеличить на 25% от докризисного уровня.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что рынок морских круизов восстанавливается хуже выездного туризма. В этом году они будут в четыре раза хуже показателя 2019 года.

«Люди продолжают откладывать международные морские путешествия из-за нестабильности эпидемиологической ситуации», — сообщил изданию директор «Круиз.онлайн» Денис Крейцберг.

Поэтому вырос спрос на круизы по Черному и Азовскому морям. Он увеличился на четверть по сравнению с 2019 годом. Лайнеры «Князь Владимир» и «Мустай Карим» были забронированы полностью.

Однако в целом альтернативы зарубежным морским круизам в России пока нет. По данным Майи Ломидзе, россияне сохранили несколько тысяч оплаченных до пандемии бронирований. Они ждут возобновления туров.

В нерабочую неделю Подмосковье стало вторым по популярности местом для туризма. Первое занял Краснодарский край.