Зарубежные страны упростили правила въезда для туристов из России

Ни одна из зарубежных стран не ужесточила правила въезда для российских туристов, несмотря на усиление заболеваемости из-за распространения штамма «омикрон». Об этом «Известиям» рассказали эксперты туристической отрасли.

По словам специалистов, несмотря на осложнившуюся ситуацию с пандемией, прослеживается тенденция к ослаблению ограничений. Например, привитым «Спутником V» россиянам отныне стало проще попасть в Израиль — хотя и не намного.

«Помимо сертификата о прививке, причем только „Спутником V“, требуется тест ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки. В аэропорту после прилета нужно сдать еще один тест ПЦР, он платный. Кроме того, необходимо пройти серологический тест: если он показывает наличие антител, то турист отправляется на укороченный 24-часовой карантин. Если нет, то на полный карантин длиной в 14 дней», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

При этом эксперт рекомендовал гражданам РФ не ехать в Израиль прямо сейчас, а дождаться восстановления авиасообщения между двумя странами. Также специалисты допустили, что весной этого года может открыться Европа. исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандер отметил, что россияне играют чрезвычайно важную роль для европейского рынка, потому что 74% их поездок приходится на страны Европы.

«Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — заявил он.

С1 февраля также сократится срок действия сертификатов о вакцинации для пребывающих в ЕС. Вместо девяти месяцев он будет действовать только семь. И эта мера затронет в том числе российских туристов, которые планируют совершить поездки в открытые страны Европы. Некоторым придется делать третью, бустерную прививку.