Британец Джеймс Майкл отдыхал на юго-востоке Африки. Пять дней туристы провели на берегу озера Ньяса в Великой Рифтовой долине между Малави, Мозамбиком и Танзанией. Оно считается девятым по величине и третьим по глубине среди пресноводных водоемов планеты.

После пяти дней купаний и заплывов на каноэ Майкл вернулся домой и стал замечать, что плохо чувствует ноги. Через некоторое время ему стало сложно ходить по лестницам, а на руках и спине появилась крупная сыпь.

Мужчина обратился к врачам, и те установили, что путешественник заразился шистосомозом. Эту тропическую инфекцию вызывают черви-паразиты, которые обитают в пресных водоемах. В время купания в озере Ньяса паразиты проникли в организм Майкла и стали размножатся в нем. Это дало осложнения на позвоночник.

После длительного курса лечения Майкл все еще вынужден использовать инвалидную коляску и костыли. Его организм избавили от паразитов, но на полное восстановление организма уйдет не менее 10 лет. Врачи оценивают шансы на него в 30%.