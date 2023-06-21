Путешествия 21 июня 2023, 05:17 Запуск рейсов в Грузию отложили из-за отсутствия решения Минтранса «Известия»: Red Wings отложила запуск рейсов в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания Red Wings отложила запуск рейсов в Грузию на неопределенное время. Перевозчик до сих пор не получил разрешения Минтранса, сообщили «Известия».

Авиакомпания должна была стать второй, кому разрешены полеты в Грузию. Еще в мае российский перевозчик получил разрешение от грузинской стороны на маршруты Домодедово — Кутаиси, а также Сочи — Тбилиси. Также согласованы чартеры из регионов. Еще на один маршрут Жуковский — Тбилиси разрешение было выдано 16 июня. Теперь авиакомпания ждет одобрения Минтранса.

Реклама

«У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет», — рассказал неназванный представитель перевозчика.

С появлением второго перевозчика и открытием дополнительных маршрутов билеты в Грузию должны подешеветь, предположили в авиакомпании. Но опрошенные изданием эксперты считают, что для этого нужно организовать как минимум 50 еженедельных рейсов между странами, тогда как сейчас их только 14.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Причиной стали дорогие билеты на самолеты.