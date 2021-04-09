Вопрос о запрете полетов в Турцию в пятницу обсудят на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом при участии Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. Об этом со ссылкой на источник сообщил РБК.

Власти могут закрыть авиасообщение с Турцией из-за эпидемической ситуации в этой стране. В Россию из Турции завезли больше всего новых штаммов коронавируса, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В туристической отрасли готовятся к дополнительным мерам для предотвращения новой волны ковида, которые анонсировали в правительстве. Собеседник РБК считает, что речь может идти о приостановке полетов в Турцию. Он не исключил также сценария, что для всех, кто вернется с турецких курортов, будет действовать двухнедельный карантин.

Российский лидер Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты РФ и Турции обсудили в том числе вопросы поставок и возможного совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщали в Кремле.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить россиянам путешествовать в Турцию. Об этом парламентарий сообщил Ura.ru.