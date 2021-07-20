Запрет на полеты в Танзанию продлили в России

Россия продлила действие запрета на авиасообщения с Танзанией. Самолеты ну будут летать в эту страну до 17 августа включительно, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией», — привело сообщение РИА «Новости».

В оперштабе пояснили, что запрет продлили для обеспечения защиты здоровья россиян. Ограничения будут действовать до 23:59 17 августа.

Полеты в Танзанию приостановили в середине апреля из-за сложной эпидемической ситуации. Сначала запрет ввели до 1 июня, но потом его несколько раз продлевали. Вице-премьер Татьяна Голикова призывала туроператоров не продавать путевки в Танзанию после начала лета.

Когда российские власти объявили об ограничениях, в Танзании находились около четырех тысяч организованных туристов из России. Путешественников стали вывозить специальными рейсами. Всего было сделано 12 рейсов.