Путешествия 08 июля 2023, 14:13 Запрет на купание в море ввели в Анапе из-за шторма Мэрия Анапы запретила жителям и туристам заходить в Черное море из-за сильного шторма РИА «Новости»

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Обрушившийся на Черное море шторм и усиление донных течений оставили жителей Анапы и приехавших на отдых туристов без купания. Запрет на вхождение в воду в субботу, 8 июля, опубликовала мэрия курортного города в своем Telegram-канале.

Чиновники призвали жителей и отдыхающих не подвергать свои жизни и здоровье неоправданному риску.

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«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно», — указали в сообщении.

Администрация города призвала жителей и гостей усилить контроль за детьми и пожилыми людьми, чтобы они не подходили к морю.

На этой неделе власти Анапы сообщили, что количество приехавших в город туристов превысило 155 тысяч человек, но мест на пляжах хватает всем. Так в администрации курортного города прокомментировали появление кадров переполненных мест отдыха и тот факт, что на побережье якобы закончились свободные места.

В администрации курортного города напомнили, что общая протяженность пляжей Анапы превышает 40 километров и является самой большой на всем черноморском побережье, поэтому места хватит всем.