Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом | 360°

Путешествия 15 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом Представитель МИД Захарова: запрет на авиасообщение с Россией ударил по жителям Молдавии Unsplash

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Власти Молдавии преследовали политические цели и действовали по указке внешних сил, запретив восстановить авиасообщение с Россией. Главными пострадавшими в этой ситуации оказались жители республики. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Руководство Молдавии, подчеркнула она, навязало перевозчикам свою волю, не подумав об экономике компаний и желаниях простых людей.

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«Где здесь демократия? Это диктат. Конечно, регулирование работы национальных авиакомпаний — это внутренне дело государства. Однако очевидно, что решение молдавских властей ударило в первую очередь по гражданам этой страны», — заявила Захарова.

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Представитель МИД напомнила, что российское гражданство сегодня имеют более 220 тысяч жителей республики, а молдавская диаспора в России превышает полмиллиона человек. Всех этих людей оставили без возможности увидеться, ориентируясь на решения внешних сил.

«Вызывает сожаление линия молдавского руководства на политизацию сугубо практических вопросов двустороннего сотрудничества в угоду внешним силам, которые стремятся навязать республике антироссийскую повестку в ущерб ее собственным гражданам», — отметила Захарова.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом запланировали на 1 октября. Но регулятор гражданской авиации республики 10 сентября запретил молдавским перевозчикам заходить в воздушное пространство России. В результате все рейсы между двумя столицами отменили.

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