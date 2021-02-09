Замминистра транспорта объяснил, как выбираются страны для возобновления авиасообщения с Россией

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с остальным миром — сейчас оно налажено с 22 странами. Прежде чем добавить в этот список новое государство, его тщательно проверяют на ситуацию с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасность россиян.

Об этом рассказал замминистра транспорта Игорь Чалик во время своего выступления на выставке гражданской авиации в Красногорске.

«Примерно раз в неделю [данные] обновляется, после заседания штаба Татьяны Голиковой. Здесь участвуют Росавиация, Минтранс, МИД, потребнадзоры. То есть взвешиваются риски, уровень заболевания в нашей стране и так далее — чтобы максимально обеспечить [безопасность] наших сограждан», — отметил он.

Чалик добавил, что по прогнозам 2021-й должен принести лучшие показатели для авиаперелетов, чем прошлый год.

«По прогнозам, мы ожидаем, что результаты 2021 года будут по внутренним перевозкам превышены относительно даже 2019 года. А по международным — составят примерно 60%, это будет примерно 30 миллионов пассажиров», — подчеркнул он.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил надежду, что российские компании смогут вернуться в бизнес, несмотря на кризис. Он подчеркнул, что Минтранс вместе с Росавиацией активно над этим работают.