Россияне скупают билеты в пока еще «закрытые» страны
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. Россияне покупают билеты в те страны, в которые официально рейсы запрещены, а дата возобновления авиасообщения пока остается неизвестной.
Лидерами таких продаж через порталы российских агрегаторов стали перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали.
При этом, покупая такие билеты, россияне фактически кредитуют авиакомпании. В том случае, если авиасообщение с этими странами не откроется до конца года, то граждане могут остаться как без перелета, так и без денег. Авиакомпании в отсутствие ликвидности вместо денег могут предоставить ваучер, по которому вернуть средства можно будет только через три года.
Ранее в ФАС уже обращали внимание на ситуацию, но конкретных действий пока не было предпринято.
А вот порядка 40 тысяч немецких туристов вынуждены покинуть Испанию в течение недели. Дело в том, что правительство Германии признало безопасными для посещения только Канарские острова. Всем прибывшим туристам придется сдать тест на коронавирус и просидеть на карантине две недели.