Россияне скупают билеты в пока еще «закрытые» страны

Пандемия коронавируса в 2020 году заставила большинство туристов поменять свои планы на отдых. Из-за карантинных мер многие страны все еще держат свои границы закрытыми, но россиян это не останавливает. Они начали активно скупать билеты по еще не открытым международным направлениям.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. Россияне покупают билеты в те страны, в которые официально рейсы запрещены, а дата возобновления авиасообщения пока остается неизвестной.

Лидерами таких продаж через порталы российских агрегаторов стали перелеты в Черногорию, Белоруссию, Армению и на Бали.

При этом, покупая такие билеты, россияне фактически кредитуют авиакомпании. В том случае, если авиасообщение с этими странами не откроется до конца года, то граждане могут остаться как без перелета, так и без денег. Авиакомпании в отсутствие ликвидности вместо денег могут предоставить ваучер, по которому вернуть средства можно будет только через три года.

Ранее в ФАС уже обращали внимание на ситуацию, но конкретных действий пока не было предпринято.

А вот порядка 40 тысяч немецких туристов вынуждены покинуть Испанию в течение недели. Дело в том, что правительство Германии признало безопасными для посещения только Канарские острова. Всем прибывшим туристам придется сдать тест на коронавирус и просидеть на карантине две недели.