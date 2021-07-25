Россиян предупредили о возможном закрытии курортов Турции

Турция может ужесточить ограничительные меры, если в России ухудшится эпидемическая ситуация. Об этом предупредил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Они находятся на грани между тем, чтобы пускать россиян в Турцию только с обязательным карантином или без него. Также такие сторонники ужесточения мер, как турецкие власти, Минздрав, элиты, настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения», — процитировала Мальцева Urа.ru.

По словам президента ассоциации, пока Турция ждет уменьшения уровня заболеваемости в России. Если в августе цифры не будут идти вниз, то это станет аргументом для властей в пользу сохранения ограничений.

Мальцев подчеркнул, что все решения Турции не связаны с негативным отношением к россиянам. Причина заключается в том, что на курорты приезжают в основном туристы из России, а не других стран.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан заявил, что в стране необходимо ужесточить антиковидные меры по отношению к российским туристам. Он подчеркнул, что в противном случае не получится остановить рост заболеваемости.