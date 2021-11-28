Закрытие Египта для россиян из-за штамма «омикрон» исключили в АТОР

Вопрос закрытия Египта для туристов из России из-за штамма коронавируса «омикрон» не стоит на повестке правительства или оперативного штаба. Об этом сообщил «Вестник АТОР» (Ассоциации туроператоров России) со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Собеседник издания отметил, что пока опасность штамма «омикрон» точно не известна. Его только еще предстоит изучить.

«Все мы помним, что довольно быстро так пугавший всех британский штамм оказался не столь уж и страшным — и Великобританию снова открыли», — заявил собеседник журналистов.

Авторы напомнили, что заявление о проникновении в Россию нового штамма через туристов, вернувшихся из Египта, сделал член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый.

Заявление сенатора опроверг руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он напомнил, что по состоянию на воскресенье, 28 ноября, штамм «омикрон» в России не найден. Кроме того, ведется работа по изучению геномов возбудителя от туристов, которые вернулись из заграничных поездок.

Но заявление сенатора вызвало панику на туристическом рынке. Купившие путевки россияне начали задавать вопросы своим агентам, что будет с их поездками на новогодние праздники. По оценке АТОР, туры забронировали около 100 тысяч человек, на общую сумму около четырех миллиардов рублей.

Штамм коронавируса «омикрон» выявили на минувшей неделе. Его основное место распространения — страны Южной Африки. Но специалисты пока не говорят про его опасность, отмечая только повышенную мутацию. Для его изучения потребуется время. Все заявления о его повышенной заразности и способности ослаблять вакцины носят предварительный характер.