Законные экскурсии по крышам появятся в Петербурге

По информации «ФедералПресс», городские парламентарии ввели поправки в закон «О туристской деятельности». Теперь горожане и путешественники смогут посетить петербургские крыши, не нарушая закон. Однако доступными станут лишь те площадки, на которых соблюдается техника безопасности.

«Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга за последние годы стали неотъемлемым элементом любой туристической программы», — пояснил один из авторов поправок Денис Четырбок.

Он напомнил, что сейчас экскурсии по крышам опасны и вызывают конфликты с жителями домов. Однако планируется решить все спорные вопросы.