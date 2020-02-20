20 февраля 2020, 13:40
Законные экскурсии по крышам появятся в Петербурге
Депутаты Санкт-Петербурга поддержали законопроект, который легализует экскурсии по крышам. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По информации «ФедералПресс», городские парламентарии ввели поправки в закон «О туристской деятельности». Теперь горожане и путешественники смогут посетить петербургские крыши, не нарушая закон. Однако доступными станут лишь те площадки, на которых соблюдается техника безопасности.
«Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга за последние годы стали неотъемлемым элементом любой туристической программы», — пояснил один из авторов поправок Денис Четырбок.
Он напомнил, что сейчас экскурсии по крышам опасны и вызывают конфликты с жителями домов. Однако планируется решить все спорные вопросы.