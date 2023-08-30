Эксклюзив 30 августа 2023, 20:41 Захарова дала советы о том, куда поехать отдыхать в России Захарова посоветовала посетить храм в Подмосковье, где венчался Блок Пресс-служба губернатора Московской области

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью с «360» поделилась местами, в которые стоит поехать на отдых. Одно из них находится в Подмосковье — в селе Тараканово. Отправляясь туда, стоит взять с собой сборник стихов поэта Александра Блока, посоветовала она.

В ответ на вопрос, а бывает ли у дипломатов время на отдых, Захарова заметила, что, конечно, оно находится. Проводят его по-разному. Кто-то делает выбор в пользу книг, кто-то находит какое-то творческое отдохновение, для кого-то отдых — это поездка по интересным местам или на курорт.

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«А как получится — так и отдыхаем. По-разному. Подмосковье вдохновляет очень. Например, Тараканово. [Там расположен] храм, который еще помнит Блока, в котором он венчался с Любовью Менделеевой. Храм сейчас восстановлен. Буквально полгода назад благодаря непосредственному душевному вкладу губернатора Андрея Воробьева и всем подвижническим усилиям настоятелей и местной общины в храме возобновилось служение», — поделилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что всем рекомендует посетить этот храм. Окрестности тоже не могут оставить равнодушным. Места действительно очень красивые.

«Там же комплекс усадеб, посвященных Менделееву и Блоку. Это огромный музей из нескольких мест состоящий. А если говорить о курортах — Краснодарский край. Никогда не подведет. А моим открытием прошлого года стала Анапа. Кто не был, а кстати, многие не были, всем советую — фантастическое место», — добавила она.

По словам Захаровой, отправляясь в Анапу на отдых, на чтение книг все равно не хватит времени, поэтому, по ее мнению, туда их с собой можно не брать.

«А в Тараканово я брала с собой всегда стихи Блока. Стихотворение „Девушка пела в церковном хоре“ знают все. Написано оно именно об этом храме», — заключила представитель МИД.