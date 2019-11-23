Заграница дешевле. Россиянам подсказали, куда бюджетно слетать на Новый год

Россиянам подсказали, в какие заграничные города на Новый год можно будет слетать дешевле всего. С большим отрывом лидируют Минск и Рига.

Для поездок за границу самым выгодным направлением станет Минск. Слетать в столицу Белоруссии и обратно на Новый год будет стоит около 6,6 тысячи рублей. Рига обойдется чуть дороже — 6,7 тысячи рублей, передает RT.

Бюджетно можно слетать в армянский Гюмри — около 11 тысяч рублей, венгерский Дебрецен — 14,2 тысячи рублей. Завершает рейтинг недорогих заграничных перелетов поездка в Стамбул — почти 15 тысяч рублей.

Если не покидать Россию, то дешевле всего слетать в Назрань — 8,2 тысячи рублей. Далее следуют Самара и Псков (оба направления по 8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи), Сочи (13,1 тысячи).

Рейтинг бюджетных направлений для поездок с 29 декабря по 10 января составило агентство Biletix. Они также посчитали, что в среднем в период новогодних праздников россияне уезжают на неделю.

31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.