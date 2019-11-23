Заграница дешевле. Россиянам подсказали, куда бюджетно слетать на Новый год
Для поездок за границу самым выгодным направлением станет Минск. Слетать в столицу Белоруссии и обратно на Новый год будет стоит около 6,6 тысячи рублей. Рига обойдется чуть дороже — 6,7 тысячи рублей, передает RT.
Бюджетно можно слетать в армянский Гюмри — около 11 тысяч рублей, венгерский Дебрецен — 14,2 тысячи рублей. Завершает рейтинг недорогих заграничных перелетов поездка в Стамбул — почти 15 тысяч рублей.
Если не покидать Россию, то дешевле всего слетать в Назрань — 8,2 тысячи рублей. Далее следуют Самара и Псков (оба направления по 8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи), Сочи (13,1 тысячи).
Рейтинг бюджетных направлений для поездок с 29 декабря по 10 января составило агентство Biletix. Они также посчитали, что в среднем в период новогодних праздников россияне уезжают на неделю.
31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.