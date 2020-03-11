11 марта 2020, 17:55
Заблудившиеся в горах Кубани туристы отказались покидать лес. Спасателям пришлось пугать их медведями
Группа туристов заблудилась в горах Апшеронского района Краснодарского края. Когда спасатели их нашли, путешественники сообщили, что хотят остаться и переночевать в лесу. Спасателям пришлось придумать байки про медведей. Об этом сообщило РИА «Регион Онлайн».
По данным телеканала «Царьград», туристы потерялись, когда осматривали окрестности в районе Монаховой пещеры. Они сами позвонили спасателям, но когда те приехали, сообщили, что не хотят никуда уходить.
Сотрудникам пришлось выдумать, будто в этом районе частенько ходят медведи. Только после этого туристы согласились вернуться на базу.