Заблудившиеся в горах Кубани туристы отказались покидать лес. Спасателям пришлось пугать их медведями

По данным телеканала «Царьград», туристы потерялись, когда осматривали окрестности в районе Монаховой пещеры. Они сами позвонили спасателям, но когда те приехали, сообщили, что не хотят никуда уходить.

Сотрудникам пришлось выдумать, будто в этом районе частенько ходят медведи. Только после этого туристы согласились вернуться на базу.