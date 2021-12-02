facebook_pixel
    02 декабря 2021, 20:37

    Аэрофлот получил высший рейтинг «пять звезд» от АРЕХ за превосходный сервис

    «Аэрофлот» подтвердил статус глобальной авиакомпании «пять звезд» по версии АРЕХ

    Нина Петлинова

    Авиакомпания «Аэрофлот» снова получила высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания». Рейтинг составила американская авиационная ассоциация APEX. В результате «Аэрофлот» стал единственной российской компанией, которая обладает престижным международным статусом в течение многих лет и не уступает премиум-перевозчикам мира по уровню сервиса.

    Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте в течение 40 лет. Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ на 2022 год стали известны во время торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие состоялось 1 декабря в Лонг-Бич, Калифорния. Его провели в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX Expo 2021.

    «По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса. „Аэрофлот“ вновь подтвердил свой рейтинг „пять звезд“ APEX в самой значимой номинации — „Глобальная авиакомпания“. К этой категории относятся перевозчики с большим флотом широкофюзеляжных самолетов и мировым охватом деятельности», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

    Там также уточнили, что в мире есть всего 23 глобальные авиакомпании, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд». При этом в этом году APEX охватил более 600 различных авиаперевозчиков во время составления рейтинга на основе отзывов пассажиров. Для оценки каждого перевозчика использовали уникальную онлайн-технологию — она рассматривает только сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, которое можно проверить.