Аэрофлот получил высший рейтинг «пять звезд» от АРЕХ за превосходный сервис

Авиакомпания «Аэрофлот» снова получила высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания». Рейтинг составила американская авиационная ассоциация APEX. В результате «Аэрофлот» стал единственной российской компанией, которая обладает престижным международным статусом в течение многих лет и не уступает премиум-перевозчикам мира по уровню сервиса.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте в течение 40 лет. Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ на 2022 год стали известны во время торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие состоялось 1 декабря в Лонг-Бич, Калифорния. Его провели в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX Expo 2021.

«По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса. „Аэрофлот“ вновь подтвердил свой рейтинг „пять звезд“ APEX в самой значимой номинации — „Глобальная авиакомпания“. К этой категории относятся перевозчики с большим флотом широкофюзеляжных самолетов и мировым охватом деятельности», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Там также уточнили, что в мире есть всего 23 глобальные авиакомпании, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд». При этом в этом году APEX охватил более 600 различных авиаперевозчиков во время составления рейтинга на основе отзывов пассажиров. Для оценки каждого перевозчика использовали уникальную онлайн-технологию — она рассматривает только сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, которое можно проверить.