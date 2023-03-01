01 марта 2023, 15:09
Высокую загрузку зафиксировали в отелях Петербурга на февральских праздниках
Компания Hotel Advisors, сравнив показатели бронирования петербургских отелей в феврале 2023 года и показали предыдущих пяти лет, выяснила, что в этом году цифры стали самыми высокими. Об этом написали «Невские новости».
Наибольшее число броней отмечено 24 февраля. Тогда отели были загружены на 81,1%.
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Как заметил руководитель Hotel Advisors Сергей Данильченко, в этот день спрос был высоким и в других российских городах.
«И даже где-то превысил значения предыдущих лет, где-то превзошел допандемийные показатели», — сказал он.
Санкт-Петербург
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