Путешествия 12 августа 2023, 04:40 Выселенные из отелей в Турции подростки вернулись в Россию Посольство РФ в Турции: все выселенные из отелей школьники вернулись домой Freepik

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Все подростки, выселенные в Турции из отелей несколько дней назад, вернулись в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Российские дипломаты совместно с генконсульством в Анталье предприняли усилия по защите интересов детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за действий недобросовестного туроператора «Колибри Тур». Места проживания детей в Кемере взяли под контроль и обеспечили оставшихся без опеки несовершеннолетних всем необходимым.

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«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии „Колибри Тур“ и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию», — сообщили в посольстве.

Сотрудники генконсульства контролировали доставку детей в аэропорт и обеспечивали их безопасный перелет в Россию.

По факту выселения российских детей из отеля в Анталье возбудили уголовное дело. Расследование будут вести по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.