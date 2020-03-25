    25 марта 2020, 17:01

    Вырос спрос на внутрений туризм в июле–августе — директор Ассоциации туроператоров России

    Дарья Морозова

    Среди россиян вырос спрос на курорты черноморского побережья в июле и августе этого года — рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщила НСН.

    По ее словам, «совершенно не прекратились, а даже несколько оживились бронирования на летний сезон на внутрироссийские направления».

    «То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний сейчас показывает достаточно стабильную картину», — заключила Ломидзе.