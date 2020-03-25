25 марта 2020, 17:01
Вырос спрос на внутрений туризм в июле–августе — директор Ассоциации туроператоров России
Среди россиян вырос спрос на курорты черноморского побережья в июле и августе этого года — рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщила НСН.
По ее словам, «совершенно не прекратились, а даже несколько оживились бронирования на летний сезон на внутрироссийские направления».
«То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний сейчас показывает достаточно стабильную картину», — заключила Ломидзе.