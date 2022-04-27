Вылетающим в Белоруссию и Казахстан россиянам разрешат покупать товары в duty free

Вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пассажирам предложили разрешить совершать покупки в российских магазинах duty free. Такую инициативу уже поддержали Минпромторг и Федеральная таможенная служба (ФТС).

Магазины беспошлинной торговли попросили помощи у правительства в марте 2022 года, сообщила газета «Известия». Они заявили, что их выручка упала вдвое на фоне снижения международного пассажиропотока.

Минпромторг и ФТС дополнили очередной пакет мер помощи бизнесу. В статью о таможенном регулировании предложили внести поправку, разрешающую вылетающим в страны ЕАЭС покупать товары в российских duty free. Речь идет о Казахстане, Армении, Белоруссии и Киргизии. При этом duty free не будут полностью освобождать от налогов. Это значит, что в окончательную цену включат НДС.

Для реализации инициативы положительный ответ должен дать Совет Евразийской экономической комиссии. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в середине мая. Составлять текст документа будут специалисты Минфина.