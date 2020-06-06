Вылетающие с Бали российские туристы не будут предъявлять тест на COVID-19

Ведомство заявило, что такого решения удалось добиться на днях — его одобрили местные власти и администрация аэропорта. Но, чтобы не возникло недопонимания на стойках регистрации, россиянам посоветовали распечатать письмо властей с согласием — его посольство прикрепило к посту.

Вывозные рейсы россиян с Бали будут 11 и 14 июня. Все, кто прилетит в Россию, обязаны будут пройти двухнедельный карантин на родине.