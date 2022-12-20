Путешествия 20 декабря 2022, 22:30 Выдающиеся специалисты из туристической сферы получили награды в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о награждении выдающихся представителей туристической сферы. Церемония состоялась в рамках премии «Путеводная звезда», сообщила НСН.

Лучшим экскурсоводом оказалась Марина Крамская. В прошлом году она провела более 500 экскурсий. Также награду за инновации вручили пространству «Лунариум» в Московском планетарии.

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На конкурс поступило более 400 заявок, отметил Собянин. Премию получили 11 представителей и объектов туристической сферы в разных номинациях.

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