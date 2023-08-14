Путешествия 14 августа 2023, 17:32 Введение курортного сбора в России сделали добровольным Минэкономразвития: решение о введении курортного сбора примут регионы РИА «Новости»

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Курортный сбор для приезжающих туристов регионы станут вводить самостоятельно и на добровольной основе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития России.

В ведомстве подчеркнули, что решение о взимании денег с гостей примут главы регионов.

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«Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения», — заявили в министерстве.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в России действует с 2017 года. Дополнительные средства за пребывания с гостей берут в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о продлении эксперимента до конца 2024 года и предоставила право взимать дополнительный сбор для Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте дал поручение правительству разработать закон о праве регионов вводить курортный сбор. Собранные средства предназначены для развития туристической и курортной инфраструктуры.