Путешествия 07 декабря 2023, 13:34 ВЦИОМ: все больше российских путешественников отдают предпочтение автотуризму

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Последнее исследование ВЦИОМ в области туризма показало, что все больше российских путешественников отдают предпочтение автотуризму. Об этом написал сайт kp.ru.

Чаще всего желание путешествовать на личном транспорте демонстрировали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Около 50% отдыхающих этим летом отправлялись в отпуск именно на машинах.

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Многие россияне по итогам летнего туристического сезона отметили повышение качества отдыха. Число таких путешественников выросло с 19% в 2022-м до 27% в 2023 году, говорится в исследовании.