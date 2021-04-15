Вступило в силу ограничение на полеты в Турцию и Танзанию

Вступило в силу решение оперативного штаба об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. Оно будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что россияне привозят из Турции новые штаммы коронавируса. По ее словам, за небольшое количество времени число случаев заболевания COVID-19 в этой стране выросло в три-четыре раза. При этом Попова напомнила, что именно в Турции отдыхает большое количество жителей России.

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев заявил, что в Танзании широко распространен «южноафриканский» штамм коронавируса. Попова заметила, что есть опасность привезти из Танзании малярию.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что когда эпидемическая ситуация в этих странах улучшится, авиасообщение восстановят.

Несмотря на сложную эпидобстановку в Турции, два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно продолжат действовать. Вывозные рейсы для находящихся на отдыхе туристов тоже останутся.