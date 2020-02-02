Вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы. Что изменится

Евросоюз со 2 февраля изменил правила получения Шенгенской визы. Теперь подать документы можно будет онлайн, за полгода, а не за три месяца. ЕС также упростил получения долгосрочной визы. Но стоить это будет дороже.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу новых правил получения Шенгенской визы. В релизе отмечается, что они будут действовать для всех 105 третьих стран для въезда в страны Шенгенской зоны, или связанные с ней: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Среди главных преимуществ для путешественников в Еврокомиссии назвали то, что теперь подать заявление на визу можно будет не за три месяца, а за шесть, что позволит туристам лучше планировать свои поездки.

Кроме того, ЕС облегчил способ получения длительной визы сроком до пяти лет. Теперь, если путешественник не нарушает правила пребывания в странах, ему будут давать визы на все более долгое время. Подать заявку «в большинстве случаев» можно будет удаленно.

Но стоить виза теперь будет больше. Впервые с 2006 года Еврокомиссия решила повысить сбор: с 60 до 80 евро. Хорошая новость заключается в том, что Россию повышение не затронет из-за особого соглашения. То же касается путешественников из Армении и Азербайджана.

Максимальный срок рассмотрения заявки на визу остался прежним: 15 дней. В особых случаях он может быть увеличен до 45.