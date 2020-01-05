Встречать туристов с табличками запретили в Турции

Туроператоры и агентства отныне не могут встречать «своих» туристов в аэропорту Стамбула с табличками у выхода. Такое решение приняла администрация аэропорта.

Теперь за табличку с названием туроператора или фамилией туриста встречающим грозит штраф почти в 50 евро. В зоне встреч могут быть только родные и близкие прилетающих. Такое решение стало полной неожиданностью для всех, рассказали в российской Ассоциации туроператоров «АТОР».

Впрочем, таблички оказались вне закона во всем аэропорту. Фамилии прилетающих туристов высвечиваются на специальном табло. Правда, на этом табло доступно всего 10 строчек, тогда как авиалайнер в среднем привозит от 150 пассажиров и больше.

Для встреч туристов с представителями туроператора в аэропорту отвели отдельный зал. Там разрешены встречи встречающих и прилетающих по линии туроператоров. Правда, этот сервис обойдется компании в четыре евро плюс налог за каждого встреченного гостя.

Списки прилетающих нужно подать заранее. Кроме того, туроператор должен заплатить депозит за три месяца. Сейчас, по оценкам, из-за искусственно созданных сложностей встреча туриста и представителя турфирмы может состояться через час-два после прилета.