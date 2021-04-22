Все российские туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании по организованным турам, вернутся на родину до 1 мая. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщил RT.

По данным АТОР, сейчас в Турции остается около 50 тысяч организованных туристов из России. В Танзании пребывают еще около шести тысяч человек.

Ломидзе отметила, что две недели — самый продолжительный период отдыха для наших туристов в этих странах. Поэтому те из них, кто начал отдыхать 15 апреля, до 1 мая уже должны вернуться домой.

Россия неделю назад ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Такое решение приняли из-за вспышки коронавируса в этой республике, где каждый день заражается по 50–60 тысяч человек. Также приостановили полеты в Танзанию. Россиянам, вернувшимся из этих стран, теперь придется дважды сдавать тест на коронавирус.

Российских туристов ранее предупредили, что турецкое направление, скорее всего, будет закрыто и после 1 июня. Об этом Ura.ru сообщил вице-президент АТОР Владимир Канторович. Никаких изменений в эпидемической ситуации в Турции не наблюдается, поэтому пока непонятно, когда откроют границы. Канторович отметил, что по логике вещей Турцию надо было закрывать еще раньше.

По сообщениям СМИ, Россия не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников, написала «Газета.ru».