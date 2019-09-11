«Времена изменились»: как сэкономить на авиаперелетах в Новый год?

Россиянам объяснили подорожание авиабилетов Подробнее

«Все эти истории, что билеты нужно покупать ровно за 60 дней, ровно во вторник вечером, заходя со старого компьютера и из бедного района — это все сказки, которые печатают в интернете, и этими советами лучше не пользоваться, потому что времена изменились», — заявил Шатилин.

По его словам, билеты на Новый год дорогие всегда. Он объяснил, что заранее их покупать бессмысленно. Авиакомпании понимают, что на пиковые даты спрос выше. Это позволяет им поднять цены.

В этом случае он посоветовал выбирать для поездки менее очевидные направления или отслеживать акции, которые проводят авиакомпании.

«Например, на прошлый Новый год „Победа“ устраивала акцию, когда можно было прийти в аэропорт в костюме Деда Мороза и сесть на любой рейс, где есть свободные места. И три тысячи человек смогли прекрасно улететь на Новый год», — рассказал Шатилин.