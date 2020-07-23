Врач рассказал об опасности отдыха в Турции

По данным IReactor, страна все еще лидирует по уровню распространения инфекции. Эксперты советуют отложить отпуск в Турции хотя бы до осени и не лететь туда в ближайшее время.

«Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда», — добавил гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров.