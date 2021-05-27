Врач объяснил, что обязательно должно быть в аптечке для отпуска

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, какие лекарства обязательно должны быть в аптечке для отпуска, сообщил телеканал «Звезда».

Он напомнил путешественникам взять с собой полис медицинского страхования или соответствующий документ при поездке в другую страну. Когда человек собирает препараты в дорогу, он должен руководствоваться тем, какие у него хронические заболевания.

«Плюс к этому всем бы порекомендовал иметь какой-то противоаллергический препарат с собой. Иметь бы какой-то жаропонижающий препарат с собой, иметь в обязательном порядке пластыри бактерицидные, иметь при себе желательно перекись водорода», — уточнил Вознесенский.

Помимо прочего, нужно положить в аптечку один нестерильный бинтик с марлевыми салфетками. Еще необходимо взять препараты, которые восполняют объем потерянной жидкости и восстанавливают солевой баланс при отравлениях и кишечных инфекциях. Также можно захватить с собой жаропонижающие средства.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали уникальный гаджет для облегчения контроля приема лекарств и витаминов.