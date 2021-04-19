Врач назвал недуги, которых стоит опасаться на отдыхе в 2021 году

Иммунолог перечислил наиболее опасные болезни, которые могут настичь туриста во время отпускного сезона в 2021 году. Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил их в беседе с РИА ФАН.

Эксперт сообщил, что наиболее внимательно стоит относиться к рискам, связанным с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что не следует забывать о продолжающейся пандемии, несмотря на спад общемировой динамики.

«Стоит бояться коронавируса. Переезды или перелеты предрасполагают к передаче заболевания. Само по себе путешествие приводит к тому, что угроза заражения возрастает в десятки раз», — акцентирует внимание врач.

Помимо этого, эксперт выделил и другие риски. Болибок заявил, что наиболее опасны также пищевые инфекции и несоблюдение гигиены.