Путешествия 20 марта 2023, 06:03 Возобновление выдачи китайских виз вызвало ажиотажный спрос в России — СМИ «Коммерсант»: возобновление выдачи китайских виз в России спровоцировало ажиотаж Pxhere

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Возобновление выдачи китайских виз в России спровоцировало ажиотажный спрос. Как сообщил «Коммерсант», все свободные слоты на подачу документов использовали за два дня.

Теперь ближайшая свободная дата для подачи документов на получение китайской визы в Москве будет 23 мая, в Санкт-Петербурге сделать это можно раньше — 20 апреля.

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В России снова началась выдача китайских виз всех типов 15 марта. В среднем оформление визы занимает от двух до пяти дней. Деловые визы пользуются самым высоким спросом.

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При этом туристический поток из России в Китай составит 30-40% от уровня до пандемии коронавируса, несмотря на ажиотаж в получении китайских виз. Причина такой ситуации заключается в ограниченном количестве авиарейсов.

С 00:00 15 марта по пекинскому времени в Китай также можно въехать по еще не истекшим визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года.

Китайские власти объявили о снятии введенных ограничений из-за коронавируса в начале 2023 года.