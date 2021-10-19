facebook_pixel
    19 октября 2021, 04:27

    Возобновилась продажа субсидированных билетов на Дальнем Востоке

    «Аэрофлот» продолжил продажу субсидированных билетов в Приморье

    Анастасия Кукова

    «Аэрофлот» возобновил продажу жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) субсидированных билетов. На эти цели правительство выделило дополнительные средства. Они позволят нарастить объем льготных пассажирских перевозок.

    Возобновилась продажа субсидированных билетов на Дальнем Востоке

    Об этом РИА «Новости» сообщили в дальневосточном отделении перевозчика.

    «Стоимость авиабилета составляет 7650 рублей в одну сторону для взрослого и 5740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы», — уточнила пресс-служба.

    С марта 2018 года жители ДФО с постоянной регистрацией могут купить авиабилеты по субсидируемому тарифу. Он действует на прямых рейсах авиакомпаний группы «Аэрофлот» эконом-класса.

    Российское правительство дополнительно выделило на прошлой неделе 349,6 миллиона рублей для субсидирования льготных полетов в Москву из Владивостока, Магадана, Петропавловская-Камчатского и Хабаровска, и обратно.

    В последнюю декаду августа стало известно, что стоимость авиабилетов «туда-обратно» по России уменьшилась на 30%. Цены на полет в одну сторону упали на 13-17% в годовом выражении.