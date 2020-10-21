Возможность закрытия границ в ноябре оценили в Российском союзе туриндустрии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в настоящий момент число регистрируемых новых случаев заражения в сутки в 168 раз превышает мартовские показатели. Несмотря на это Барзыкин заявил, что предпосылок для закрытия границ нет. По его словам, более чем за полгода ситуация успела поменяться.

«Я думаю, что не закроют, потому что речь идет все-таки о внутреннем факторе роста заболеваемости. Это весной нам привнесли его из-за рубежа, поэтому, судя по заявлениям официальных лиц, границы не закроют», — поделился мнением специалист.

Он добавил, что при этом ограничительные меры будут усилены.