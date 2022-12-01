Важное 01 декабря 2022, 10:40 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины РИА «Новости»: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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В восточных и центральных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

Первыми об опасной ситуации узнали в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Затем воздушная тревога прозвучала и в близлежащих регионах. Среди них — Кировоградская, Днепропетровская и Николаевская области Украины. Также об опасности предупредили жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

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О причинах объявления воздушной тревоги пока неизвестно. Также пока не сообщается об обстрелах Украины со стороны союзных сил.

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Такую меру предосторожности в этой стране почти на ежедневной основе используют с 10 октября. С этой даты союзные силы часто наносят удары по объектам электроснабжения и иной инфраструктуры Украины. По словам российских властей, выполнение таких задач направлено на ослабление сил противника.