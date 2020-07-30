Востоковед объяснил, какую опасность несет открытие турпотока в Турцию

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов объяснил, какую опасность несет открытие турпотока России в Турцию.

По его словам, Турция давно является удобным путем нелегальной миграции для сирийских боевиков и террористов. Он отметил, что в настоящий момент Анкара проводит военную операцию в сирийском Идлибе.

За границей следят военные, работающие в сотрудничестве с исламистскими группировками. Долгов заявил, что поддерживаемые Турцией террористы активно используют «коридор», при этом трафик активен в обоих направлениях, пишет портал «Ридус».

Специалист рассказал, что ликвидированный силовиками террорист из Таджикистана Одил Каюмов, который готовил теракт в Химках 26 июля, собирался проникнуть в Сирию именно через Турцию. Востоковед заключил, что свободное перемещение террористических элементов по территории этой страны является самой большой опасностью для туристов.