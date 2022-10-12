Восстановление турпотока в Крым спрогнозировали в Альянсе туристических агентств | 360°

Путешествия 12 октября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Восстановление турпотока в Крым спрогнозировали в Альянсе туристических агентств

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с радиостанцией Sputnik высказал предположения по поводу того, когда восстановиться турпоток на Крымский полуостров.

По слова эксперта, черед одну-две недели люди снова поедут на отдых.

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«После события с Крымским мостом количество желающих поехать в Крым на отдых, по нашим оценкам (Альянса туристических агентств, — ред.), резко снизилось. Это вполне закономерно. Мы оцениваем где-то в две недели срок такого охлаждения интереса к отдыху в Крыму. Недели через две люди вновь туда поедут», — сообщил Мкртчян.

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Эксперт добавил, что также ожидается рост спроса на железнодорожные билеты по данному направлению.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате случившегося произошло частичное обрушение дороги.

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