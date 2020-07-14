Восемь стран готовы принять российских туристов

«На данный момент, на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определённых, довольно необременительных условиях», — рассказала Ломидзе.

В список стран, которые готовы принять у себя российских туристов, вошли: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

В большинстве этих стран от российских путешественников требуется справка о том, что они не больны COVID-19. Кроме того, на границе у въезжающих будут измерять температуру, написал Inforeactor.

Также некоторые страны попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.

Ломидзе отметила, что к концу июля свои границы для россиян может открыть Испания. А на днях появится обновленный список стран, которых готова принимать Италия.