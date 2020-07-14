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    14 июля 2020, 16:19

    Восемь стран готовы принять российских туристов

    Анастасия Кременчугская

    Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), заявила о том, что восемь стран уже готовы принимать российских туристов на определенных условиях. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Восемь стран готовы принять российских туристов

    «На данный момент, на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определённых, довольно необременительных условиях», — рассказала Ломидзе.

    В список стран, которые готовы принять у себя российских туристов, вошли: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

    В большинстве этих стран от российских путешественников требуется справка о том, что они не больны COVID-19. Кроме того, на границе у въезжающих будут измерять температуру, написал Inforeactor.

    Также некоторые страны попросят скачать приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста, а также заполнить на границе специальные анкеты.

    Ломидзе отметила, что к концу июля свои границы для россиян может открыть Испания. А на днях появится обновленный список стран, которых готова принимать Италия.